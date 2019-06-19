桃園市空服員職業工會日前取得合法罷工權後，預計在明天進行首場正式勞資協商，其中協商的第一項就是「禁搭便車條款」，工會訴求「PERDIEM應調高為每小時新台幣150元，非會員不得比照適用」，長榮航空上月回應時指出，有意提升勞動條件，但不同意禁搭便車。

所謂的禁搭便車條款指的是團體協約法13條規定的「團體協約得約定，受該團體協約拘束之雇主，非有正當理由，不得對所屬非該團體協約關係人之勞工，就該團體協約所約定之勞動條件，進行調整。但團體協約另有約定，非該團體協約關係人之勞工，支付一定之費用予工會者，不在此限。」，意謂雇主不得提供非工會會員，工會爭取來的福利。

以華航空服員2016年罷工為例，當時桃園市空服員職業工會與華航達成協議，包括把外站津貼提高至每小時5美元，非工會會員不得享有的「禁搭便車條款」，後來因為華航企業工會要求，一併提高非會員的外站津貼，空服員職業工會認為違反禁搭便車條款，向勞動部提出不當勞動行為裁決，裁決委員會最後判工會勝訴，工會也向法院求償，但台北地院卻判工會敗訴，引發諸多討論。

「就保障工會團結權的立場，贊成有禁搭便車條款」，台灣大學國家發展所副教授辛炳隆表示，尤其目前台灣的工會的協商權、團結權仍屬較弱，資方可能會以「不加入工會給你更好的福利」等理由分化勞工。但他也說，就近期幾次重大罷工觀察，可能是單一部門罷工，但造成的影響可能擴及整個公司，禁搭便車條款便有待商榷。辛炳隆強調，就目前而言，他還是支持禁搭便車條款。

除了禁搭便車條款外，工會也要求「東京、北京、金邊、胡志明、哈爾濱、瀋陽、呼和浩特等9條航線改為過夜班」、「開放本會參與會員的人評會等懲處機制，並有發言及表決權」、「開放勞工參與公司治理，提供經營必要資訊。例如：工會參與推派獨立董事或增設勞工董事」、「國定假日出勤應給付兩倍工資」、「各航班派遣外籍組員不應超過2人」、「給予本會理監事、會員代表會務公假」及「變更空服員現有勞動條件與工作規則應事先與本會協商」等訴求，明天下午將依序協商。

另，17日舉行的勞資協商會前會原訂場地在凱撒飯店舉行，後來傳出因場地不敷使用等理由，明天舉行的勞資協商地點更換成士林萬麗酒店，時間仍為下午1點，也同樣允許媒體直播。

(中時 )