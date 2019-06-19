蔡瑞雪（左起）送馬東石、李元太巨型手扇。（盧禕祺攝）

李元太導演及馬東石來台宣傳電影《極惡對決》，19日在西門紅樓廣場舉行首映會，活動中邀請蔡瑞雪擔任特別嘉賓，她曾以韓服造型被韓媒瘋讚「美得像幅畫」，私底下又是馬頭號粉絲，更曝對方是理想型的老公人選：「大叔的外型很粗曠、霸氣，但私下又非常親民，感覺內心是個很溫暖的人，是很適合當老公的個性。」

今蔡瑞雪穿上一戰成名的韓服跟馬東石見面，用韓文自我介紹說：「我是長得帥氣又溫暖的馬東石的粉絲。」但馬聽完趕緊回：「帥這點沒有吧！」一旁的李元太則對她說太漂亮了，讓人無法直視，接著蔡送上一把寫著「大哥是對的」巨型手扇，還跟馬合體秀可愛3連拍。

此行是馬東石繼去年8月因《與神同行：最終審判》後第2次來台，活動現場約有500位粉絲到場，他開心說：「看到大家的熱情很感動，以後有電影上映都想到台灣宣傳。」表示未來會再努力爭取機會；而第一次來台的李元太則透露若明天有空檔，想去龍山寺晃晃，下次有機會再跟家人來趟寶島純旅遊。

(中時 )