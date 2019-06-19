彰化縣長王惠美於19日偕同立法和縣議員等不分藍綠，向財政部爭取提高彰化縣中央統籌分配稅款。（吳敏菁翻攝）

彰化縣每人分得的統籌分配稅款今年7628元，全國最低，彰化縣長王惠美於19日偕同立法和縣議員等不分藍綠，向財政部爭取提高彰化縣中央統籌分配稅款，要求提高人口設算權重，縮小彰化縣人均統籌與其他縣市差距。

王惠美建請財政收支劃分法未修正通過前之過渡期，比照去年模式，繼續核撥未指定用途之中央特別統籌分配稅款予縣府，以利縣府推動重大縣政建設，平衡城鄉區域發展。

中央統籌分配稅款制度設計是為調劑地方財政盈虛，落實城鄉區域均衡發展。但彰化縣獲配之人均數總是不及其他縣市，不利縣政推動，民代都提議要力爭，19日不僅彰化縣民意代表不分藍綠，外縣市也相挺，立委柯呈枋、黃秀芳、陳素月、洪宗熠、曾銘宗、林德福、賴士葆、羅明才等，和彰化縣議員林庚壬、曹嘉豪、劉惠娟、蕭如意、莊陞漢、張欣倩、吳淑娟等人，前往財政部。不分黨派為彰化縣127萬縣民表達心聲。

王惠美等表示，現行計算公式對彰化縣非常不公平，彰化縣人口數是全國最大縣，但每人分得統籌分配稅款今年年僅7628元，是全國最低，形同「二等公民」。前行政院賴清德去年曾宣示，選後要提出行政院版的「財政收支劃分法」修正草案，至今只聞樓梯響。

財政部長蘇建榮說，財劃法財政部一直在規畫，未來在修法方向，首先、擴大中央統籌分配稅款規模；再者，現在的直轄市與縣市間統籌分配稅款分配公式不一樣，未來會齊一適用；最後，調劑盈虛、平衡區域發展。未來在修法時要將人口權重列在重要財政需求裡或是另外提出來，都可以討論。

蘇建榮強調，特別統籌分配稅款是由行政院在分配，由主計總處按特定項目如少子化、風災、登革熱等相關特定目的分配，此外補助款部分，財政部是沒有任何權力，建議縣長向主計總處的主計長表達。

(中時 )