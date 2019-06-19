台中搭公車有十公里免費，彰化一般縣民搭公車卻沒有優惠，掀起熱議。（吳敏菁攝）

為什麼台中市公車有10公里免費，彰化沒有！議員曹嘉豪發起「彰化的公車怎麼了」臉書和視頻，掀起熱烈討論，彰化公車沒優惠尤其引起共鳴，彰縣府指出，將增設轉運站，捷運先導公車，從彰化市走快速道直達台中草馬站，已正式向台中市政府申請路權了。

彰化市搭公車不像都會5分鐘、10分鐘就有1班車，還被詬病票價高，除了長青族，一般縣民沒優惠，眼看台中市搭乘10公里免費，進級到從台中車站轉搭任何路線只要10元「雙十」政策實施，讓一水之隔彰化人眼紅，平平是國民，福利差這麼多，「不公平啦！」

公車和補貼不足，連教育工作者都抱怨，縣籍學生都被磁吸到台中市學校了。縣民更期有搭配到景點的優惠。

彰縣府指出，台中「雙十」政策一年靠20幾億元預算支撐，經費龐大，彰化縣公車路線冗長，10公里免費不見得能吸引有感。

彰化縣共52條公車路線；其中彰縣府經營13條路線，包括彰化往溪頭和鹿港往員林轉運田中高鐵站等，都很叫座，其餘不少路線虧損連連，運輸管理科長許僅宜表示，全面提升搭乘率還待重整路線、增加轉運站。

許僅宜指出，已向中央爭取提升方案，在明道大學、大葉大學和溪湖增闢轉運站，經費超過6000萬元，鹿港轉運站結合旅館、商業開發1公頃用地也完成變更。

最受矚目是捷運先導公車近期內要上路了，從彰化市走中彰快速道下市政路到朝馬站，彰化市民指出，到台中七期逛百貨、朝馬站轉運需求量大，除了開車，只能搭火車再轉公車多繞一大圈，一直疑惑為何沒直達公車？「與其苦等台中捷運到彰化，這條公車路線實際多了」，一解無數人迫切的通勤需求。

(中時 )