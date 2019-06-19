桃園捷運公司投入公益，關懷在地足球運動，不但舉辦桃捷盃足球賽，今天更率先捐贈240顆足球給復興區12所國中、小學做為體育課、社團練習球，鼓勵足球小將們勇敢追夢。

桃捷公司主辦的桃捷盃五人制足球賽今年邁入第2屆，預計提供950個參賽名額，比賽已經於6月14日開放報名，至明天截止，賽事將於6月27日到30日於鄰近機場捷運領航站的青埔足球場進行。

桃園市體育局局長莊佳佳(左)歡迎民眾10月份前往桃園欣賞全國運動會。(桃捷公司提供)

今天在足球捐贈儀式上，體育局長莊佳佳感謝桃捷公司辦理富有意義的公益足球盃賽事，對小朋友來說是非常好的資源，桃園市在市長鄭文燦支持下，建設許多運動場館，今年10月19日全運會也要在桃園盛大開幕，歡迎大家一起為選手加油，落實桃園全民運動。

桃捷公司總經理蒲鶴章表示，運動可以強健體魄，讓生活更美好，「直達美好」正是桃捷公司的企業理念，桃園捷運希望不只是交通業，還要致力於公共運輸服務、回饋社會，希望藉著足球希望工程跟公益足球盃的比賽，拋磚引玉，吸引更多企業投入公益。

(中時電子報)