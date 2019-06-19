彰化縣花壇鄉花南路和中橋街一帶，每遇大雨都淹水，近台一線的排水箱涵堆滿垃圾，日前才清完又垃圾漫溢了，附近店家呼籲要追究源頭。（吳敏菁翻攝）

大雨也淹、小雨還淹！原來是垃圾堵塞排水道，彰化縣花壇鄉花南路和中橋街一帶，老是水患，被發現靠近台一線的排水箱涵，長年累積垃圾，前陣子清完不久又滿溢；鹿港國中附近復興路也下雨不到5分鐘就淹，排水溝阻塞，怎麼揪出垃圾源頭也成了治水課題。

「這是排水溝，還是垃圾漂漂河？寶特特瓶、保麗龍箱、還有廢輪胎」，讓人看得嘩然，難怪箱涵都被堵住了，上個月議員吳韋達提出質詢，縣府水資處兩度發動清理，全都清理乾淨了，垃圾卻像瀑布一樣，又沖刷下來，再度積滿箱涵。

附近住戶說，箱涵設計有問題，造成經常淹水，但垃圾堆積更是恐怖，每次清完，不過一、兩天又漂滿垃圾了，累積速度驚人，不像是沒公德者隨手亂丟造成，是否有濫倒的源頭，值得進進一步追蹤。

此外，鹿港國中復興路日前下雨不過5分鐘馬路就淹了，附近商家抱怨生意都不能做了，還請來包通公司來看怎麼一回事，原來排水道也全被垃圾阻塞了，位在福興和鹿港的交界，不知垃圾是怎麼都流向了大排。

水資處表示，近日將邀集相關單位前往會勘，箱涵不夠，排水斷面不足是因為早年設計問題，已著手進行分流規畫，設法解決當地淹水問題。

(中時 )