爆發力比肩雙11

聚划算攻佔三、四線城市及農村地區

一小時成交超過去年全天

淘寶越個性越流行

「淘寶天貓618年中慶」在今年夏天打破多項紀錄，成功幫助品牌和商家深入三、四線城市及農村地區，並且更好的滿足這些地區消費者對於品質商品日益增長的需求。

平台上超過20萬品牌與商家參加此次的購物狂歡，是歷來規模最大的「淘寶天貓618年中慶」。得益於淘寶天貓創意的營銷玩法和平台工具，110多個品牌在今年的「淘寶天貓618」的促銷活動中，成交額突破一億元人民幣。

「淘寶天貓618」期間，聚划算通過以「限時搶購」、優惠折扣等玩法，持續吸引消費者，累計已為品牌商家帶來超過3億的新客。聚划算千萬級成交爆款已超過180個，百萬級成交爆款超過4,700個。今年「淘寶天貓618」，參加聚划算活動的品牌數達歷年新高。越來越多的品牌在「淘寶天貓618」期間，通過淘寶直播與消費者展開互動，淘寶直播為品牌和商家帶動了超過130億元人民幣的成交。

淘寶總裁兼天貓總裁蔣凡表示：「天貓618的結果令人鼓舞。它已證明是一個能夠與雙11全球購物狂歡節的熱情和規模相匹配的盛宴，上百個品牌在天貓的成交超過了去年雙11。我們看到三到六線城市的消費者非常樂於接受創新產品和促銷活動。我們相信，這群消費者將成為品牌進一步發展中國市場的強大及可持續的力量。」

三、四線城市及農村地區強大的消費潛力爆發

隨著可支配收入不斷提高，三、四線城市及農村地區消費者日益成熟，他們是中國消費市場持續增長的強勁動力，亦是今年「淘寶天貓618年中慶」強勁增長的背後功臣。「淘寶天貓618年中慶」期間共有150萬款新産品發佈，其中超過48％的新品由非一線和二線城市的消費者所購買。三、四線城市及農村地區消費者的喜好和需求不一而足，他們既會購買電子產品，例如蘋果手機，也會購買進口水果，如馬來西亞榴蓮，也需要諸如襪子和牙膏等日用品。

天貓奢侈品平台Luxury Pavilion發展迅猛，「淘寶天貓618」期間，成交額也超過1.4倍增長，來自三、四線城市及農村地區的25歲以下消費者是主力購買人群。Versace官方旗艦店「淘寶天貓618」期間，同比去年有20倍增長。

天貓國際的數據顯示，「淘寶天貓618」期間，日本、美國、韓國、澳洲及德國位列國家排行榜前五名，三、四線城市購買天貓國際進口商品的成交額同比增長153％。

城市消費力的比拼榜也呈現出一二線成交總額優異、三線及以下增市成交增速呈更快的趨勢：上海、北京、廣州、深圳、杭州、成都、重慶、蘇州、武漢及南京成為今年「淘寶天貓618」消費力最強、成交額最高的十大城市。而成交增速最高的城市前十位，幾乎都是三線及以下城市。

另外，「淘寶天貓618」期間，共有354個內地城市享受到大促「當日達」的體驗，並包括偏遠地區的城市。

創新的營銷工具拓展品牌與消費者的互動場景

數據顯示，「淘寶天貓618」期間，淘寶天貓通過一系列創新的科技，提升品牌與消費者的互動。在今年的「淘寶天貓618」期間，品牌商家的進行淘寶直播的數量比去年同期增長超120％，包括服飾、美妝、母嬰、消費電子及美食等在內越來越多的行業都全面擁抱淘寶直播。Puma、Decathlon、Crocs及Casio等品牌更是在「淘寶天貓618」期間首次嘗試淘寶直播。

天貓新品創新中心通過消費者洞察加速品牌研發週期，推出符合消費者需求的新品，也在今年的「淘寶天貓618」期間迎來亮眼成績。以雀巢果萃咖啡新品為例，該産品在「淘寶天貓618」僅用兩小時就賣出44,000袋。

(中時 )