教育部今天表示，位在屏東縣車城鄉的國立海生館周遭沒有農作物，卻在18日發現秋行軍蟲疫情且已確檢成案，這是校園暨社教館所的第一例。教育部緊急呼籲各級學校持續巡察通報，共同協力投入控制疫情。

教育部接獲國立海洋生物博物館在18日晚11時許通報發現疑似秋行軍蟲的成蟲，經過農委會防檢局判定確定為秋行軍蟲成蟲(雌蛾)。農委會防檢局表示，海生館附近並無種植相關作物，該蟲體可能是因趨光性導致個體飛到該館而非當地羽化之秋行軍蟲，故農政單位無法進行農作物勘災及噴藥。

教育部呼籲各級教育單位及校園館所、農林地等管理人員，即使非農作物區域，仍有可能有秋行軍蟲成蟲入侵產卵的風險，請每日巡察，共同防疫；如確認為秋行軍蟲，請勿自行噴灑農藥，應聯繫鄰近農委會之農業改場及轄管之地方政府協助勘災及進行噴藥防治措施。

目前農委會防檢局已成立新的秋行軍蟲專區，相關秋行軍蟲的疫情、即時訊息及型態圖片均已展示在網頁上，可逕上農委會防檢局秋行軍蟲專區查詢http：／／faw.baphiq.gov.tw／index.php。

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