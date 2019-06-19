前總統陳水扁今晚在「新勇哥物語」提到，名嘴胡忠信指他在英德「初選期間，曾經傳話給蔡總統說，如果妳蔡總統答應特赦我，阿扁負責幫妳協調，勸退賴」，完全子虛烏有；更指胡忠信是「雙面人」。

陳水扁指出，電視政論性節目主持人胡忠信可以表態支持誰，但不能求官不成狹怨報復，抹黑誣陷阿扁在英德「初選期間，曾經傳話給蔡總統說，如果妳蔡總統答應特赦我，阿扁負責幫妳協調，勸退賴」，完全是子虛烏有的謠言。

他說，2015年4月在台南葉菊蘭家裡的晚宴，問過賴清德市長真的要選2016總統嗎？「他說2015年如果初選期程不要提前一個月，讓他措手不及，否則他會出線。」阿扁只知道賴在2016年就要跟蔡英文主席爭取總統黨內提名，完全不曉得2019年3月18日他會去領表登記。

扁指出，稱賴清德為「三八兄弟」，同屬新系的大姊頭陳菊秘書長在前一個晚上都勸不了，五人小組與賴清德素有私交的蘇貞昌院長、立院黨團總召柯建銘多次勸賴退出初選也都無功而返。阿扁與賴清德雖同屬台南同鄉，平常並沒有私誼，也很少往來。賴清德初任院長只在高雄見一次面，迄今1年10個月，從未再晤面。

阿扁說，他深知賴清德的個性，做了要走完初選程序後，是不可能被説服而退出初選的，阿扁何德何能可以負責勸退？

扁指出，胡忠信拿酬勞稿費卻對外宣稱《台灣之子》這本書是他寫的，事實上最重要也是最好看的前半部是得過文學獎的詩人許悔之所執筆。阿扁在2000年總統大選期間對胡忠信頻下指導棋早就感到厭煩，並對其可能是藍綠都有接觸的「雙面人」早有提防。

他說，胡建議他要親吻土地保證當選，他說，「我生在鋪上稻草的土地上，從小吃土砂粉長大」，婉拒採用。並對胡忠信選後爭取擔任敏感性很高的國安會諮詢委員，以胡的大嘴巴，阿扁不大放心因而沒有安排，為此雙方絕裂不再往來。

他表示，胡忠信轉而投靠藍營，開始在媒體節目批判阿扁。連宋2004年3月13日也親吻土地，但還是落選。

(中時 )