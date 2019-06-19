監察院上個月彈劾承辦曲棍球協會詐領公款案的檢察官陳隆翔，今（19）天公布調查報告，要求彰化地檢署等機關檢討改進。不過，部分監委表示不同意見，認為調查意見以事後嚴為檢視結果，認定陳隆翔於偵辦本案有各種違失，太過嚴苛，且調查報告與2次彈劾審查時提出來的不同，增加不少篇幅與項目，若以相同嚴格標準檢視彈劾審查時附的資料，是否也出現違失。

監委高涌誠、蔡崇義上午公布調查報告，指證11項疏失，要求法務部廉政署、彰化地檢署、台灣高等檢察署台中檢查分署檢討改進。不過，監委方萬富、江明蒼、仉桂美下午透過新聞稿表達不同意見。

調查報告指緩起訴書漏列偽造「彰化縣立體育場活動組」圓戳章，但3位監委認為，彰化縣立體育場於2003年後即非公務機關，其轄下「活動組」更非公務機關。前曲棍球協會秘書長李淑惠於2012年間所擅自蓋用「彰化縣立體育場活動組」圓戳章非公印文，也非李淑惠擅自刻製，緩起訴處分書未論斷李淑惠偽造、盜用「公印文」的犯罪事實，並無違誤。

至於李淑惠侵佔金流部分，3位監委表示，李淑慧侵占款項除可確認其中200萬元用以清償其不知情胞姐外，經分析相關金流及調得的部分傳票，均與曲棍球協會或其他分會人員相關，且無積極事證證明這些人員與李有共同的犯意聯絡，故認定無追查共犯必要。

3位監委強調，監察權原則上只能在檢察行政與司法行政上追究違法失職責任，至於檢察事務或司法審判中之取法辯證、判定真偽、量刑標準這些偵查與審判的核心，必須依據憲法賦予的司法獨立，尊重司法權行使，而不能架空或介入司法權，否則易淪為操控司法之爭議。

此外，調查報告認為廉政署對被告是否為違反商業會計法的共犯未予調查，3名監委反駁，如此一意見可以成立，則是否所有司法警察機關於調查案件時，均應就全部可能之犯罪事證予以調查，始能謂完備？如此的要求，是就不可能達成的事項強人所難。

(中時 )