國民黨總統初選黨內民調從7月6日到14日展開，名嘴尚毅夫直指，韓粉「顧電話」的比例，會贏鴻海董事長郭台銘的果凍粉很多。

尚毅夫分析指出，高雄市長韓國瑜的支持者會回家「顧電話」的比例，絕對高於郭台銘太多，因國民黨有5個總統參選人，一通電話要問多久？若問的越久，韓國瑜的支持者越會堅持把整個問項答完。反觀郭台銘的果凍粉，有可能會問到一半，就把電話給掛了。

尚毅夫點出，郭台銘和網紅結合、打廣告等方式都是偏向空戰，就像是已被提名的戰略方式；一向最擅長空戰的韓國瑜，此次拚初選反而是以陸戰造勢，而市話民調最後會變成顧電話比賽。

尚毅夫在政論節目《94要客訴》表示，由於民進黨初選結束以後，綠營支持者對民調熱度下滑，所以即使綠營的支持者就算回答支持郭，大選也不會投國民黨。也就是說，國民黨初選制度全部電話民調，韓國瑜走向陸軍，郭台銘則走空戰，是否對郭有利仍有待觀察。

(中時電子報)