鼓勵學生踩踏鄉土，課程學習變身展覽場域！中華醫事科技大學「古蹟與鄉土文化」打破傳統上課模式，鼓勵學生出走，期末舉辦師生攝影創作聯展，今起在藝文中心展出3天，56件創作涵蓋古蹟、民俗，都是師生親自走訪全國各地拍攝，從17世紀荷據時期到日據時代，透過攝影讓大家欣賞台灣先民留下的古蹟與鄉土文化之美，學生頭一回辦展，感受不一樣的上課風景。

「古蹟與鄉土文化」師生攝影創作聯展由曾信超校長、楊堉麟副校長、孫逸民副校長、通識教育中心主任王素真、授課兼創作聯展策畫。

授課兼攝影創作聯展策畫的指導老師張明蘭對學生表現相當滿意，她表示，這門革新課程計畫主要結合學生善用3C產品專長，引導學生深度探索及發掘存在台灣各地的古蹟歷史文化背景、流傳在地方的鄉土習俗與祭儀意涵，透過實際探訪實證研究，探索台灣古蹟與鄉土之美，引導學生對文化資產保存的思維，並以舉辦攝影聯展提高學生的成就感，提高自信心及自我肯定的價值。

曾信超校長致詞讚揚師生用心，表示老師上課教學再怎麼活潑生動，學生投入課程學習內容的成效仍然有限，因此，如何讓課程創新、激發學生的學習興趣和參與很重要。「古蹟與鄉土文化」在授課老師用心規畫下，帶領學生走出校門，讓學生看得到、摸得到這些珍貴文化資產，並拍下它們美麗身影，最後舉辦攝影展呈現，不僅為校園藝術人文增色，也讓學生學習更有成就感。

「古蹟與鄉土文化」是中華醫大108年度高教深耕計畫推動基礎融合專業通識革新課程，計畫召集人楊堉麟副校長說，為提升教學品質和學生學習成效，鼓勵老師們授課時能在課程設計和教學活動多用心，老師只要肯多花一點心思，學習成效就會不一樣，期盼藉由「古蹟與鄉土文化」通識革新課程的學習成果分享，激發更多教與學的之間的互動。

「古蹟與鄉土文化」師生攝影創作聯展共展出56件作品，展期6月19日至21日上午9時至下午5時，地點在中華醫大護理大樓一樓藝文中心。

(中時 )