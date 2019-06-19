SUPER JUNIOR主唱藝聲在2016年發行首張個人作品之後，2017年4月發行第2張迷你專輯《Spring Falling》，之後睽違約2年的時間，終於帶著第3張迷你專輯《Pink Magic》和大家見面，首波概念照以西裝為主視覺，配合新作品的名稱，難得將頭髮染成了浪漫的乾燥花粉色，同時也有粉色系的小花一同入鏡。

其實不久前藝聲才在自己的IG上分享了一張寫著「My childhood」的照片，目測約是兩歲左右的藝聲，坐在花叢裡笑得天真燦爛的模樣，被滿滿美麗的花包圍，重點是花朵及照片的色調竟意外的和這次主視覺的色調相當接近，眼尖的歌迷們發現這點，便紛紛留言說：「藝聲爸媽大概已經預測到以後兒子長大後也會拿著這樣粉色的花拍照，所以先拍一張起來做紀念。」

SUPER JUNIOR的團員們也用最實際的行動支持藝聲，團員銀赫螢幕擷圖正在數位平台聆聽新歌的畫面並上傳到SNS，東海充滿興奮之情在社群上寫著：「恭喜哥哥發行《Pink Magic》，要幸福的進行宣傳活動喔！哥！」始源也獻上祝賀說到：「發行新專輯，衷心恭喜！希望世界都能沾染Pink Magic！」同時也出席藝聲發片活動現身支持。另外東海和圭賢也在藝聲ＭＶ中友情客串演出。《Pink Magic》已與韓國同步數位發行。

(中時 )