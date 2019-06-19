6月初富邦悍將「最強洋投」索沙離台，留下三冠王佳績，不過悍將的戰績並沒有受到太大影響，依舊緊咬Lamigo桃猿，總教練「鑼總」陳連宏表示，索沙離開後洋投穩定、土投出色，內野守備也帶給投手很大的安定感，攻、守俱佳都是關鍵。

索沙離台後富邦悍將出戰8場比賽，拿下5勝3敗，這幾場勝利中陳仕朋及游霆崴各拿下一勝，羅力先發2場拿下1勝、1場無關勝敗，包林傑投出完投完封勝，悍將先發投手目前是4隊最穩定，除了洋投表現優質外，兩名本土投手是關鍵。

陳仕朋是目前富邦悍將倚賴的本土先發投手。（富邦悍將提供）

鑼總大讚陳仕朋越來越有「好投手的型」，「去年秋訓時很要求體能，仕朋今年體格變更壯、體能也越好，再加上有很多先發機會讓他累積經驗，目前會在固定先發輪值。」而另一名初登板就拿下生涯首勝的游霆崴，鑼總觀察他去年直球最快僅投出128公里，今年進步神速到142公里，在投手教練余文彬和王建民的訓練下，兩人進步幅度都很大。

不過洋投伍鐸在今日賽前2勝8敗暫居聯盟「敗投王」，鑼總認為他今年投球的出手點較往年低，況且來台多年，敵隊一定有大量的情蒐資訊、對手也熟悉了，「過去伍鐸的直球有點類似變化球，會橫移旋轉，去年能讓對手揮空，今年卻會被打成二壘後方沒人守備的地區形成安打，可能要改變出手點或腳踩投手丘的位置。」

除此之外內野中線守備穩定，鑼總點出李宗賢是靈魂人物，今年游擊手由李宗賢和陳凱倫輪流鎮守，李宗賢除了已適應游擊高技巧的守備位置，春訓時的守備訓練量也很大，全年守備率0.988僅發生2次失誤，給予投手很大的守備安定感。

李宗賢在游擊守備穩定，鑼總特別點名稱讚。（富邦悍將提供）

(中時電子報)