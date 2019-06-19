暑假在即，娃娃機店成為學生流連的場所，讓許多家長非常擔心，市議員陳偉杰19日質詢時指出，新北市已在去年率全國之先，送議會審查自治條例，但因屆期不連續沒有完成，如今桃園市都已三讀通過，「新北市府還在等什麼？」，經發局長何怡明回應，會將重新研擬的草案於下周送入議會，爭取在8月臨時會三讀通過。

陳偉杰質詢時指出，新北市約1500多家夾娃娃機店，超過25000個機台，其中許多鄰近中小學，近日接獲許多家長反應，「夾娃娃機攻略」已經是青少年、學生間的熱門話題，下課後聚集討論的是網路上流傳的夾娃娃教戰守則影片，讓家長非常擔心。

陳偉杰表示，明明去年新北市領先全國，送議會審查「新北市自助選物販賣事業管理自治條例」，但因屆期不連續沒有完成，如今桃園市都已三讀通過，「新北市府還在等什麼？」

陳偉杰要求經發局在本會期結束前，把自治條例送到議會，並要在八月臨時會三讀通過，明確訂定夾娃娃機的管理規範，讓家長安心。

何怡明回應，由於去年草案缺少對夾娃娃機內容物的周延管理，為了讓規範更全面才會重新研議，會依議員要求下周就送市議會，爭取在8月臨時會三讀通過。

至於外界關心的娃娃機店與國中小學校距離，陳偉杰指出，外界有聲音要求比照桃園，把夾娃娃機店離校距離，由原先的100公尺外縮減成50公尺，詢問經發局是否同意？

何怡明說，由於新北的夾娃娃機家數實在太多，為了保護兒少，目前還是維持100公尺，不會效法桃園縮減為50公尺。

(中時 )