高雄登革熱議題延燒，經費成為地方與中央角力的話題，行政院今宣布，同意動支5300多萬的第二預備金，用以支援高雄防疫。近5年來，高雄登革熱補助情況不一，中央同意動支的日期，落在4至11月間，補助金額則介於1500萬至8700萬，今年的日期不早也不晚，補助金額亦是5年來第二高。

疾管署副署長莊人祥表示，登革熱的經費，分為例行補助及第二預備金。例行經費每年固定時間發放，金額維持在800萬左右，第二預備金則在例行補助用完時，由地方向中央進行申請，同意後再發放。

以高雄申請的第二預備金來看，2015至2019年間，補助最多是2015年，金額高達8700多萬，因分2次申請，中央分別在同年11月、次年1月同意動支；經費第2多是今年的5300多萬，今日中央已同意發放；經費第3多是2016年的5200多萬，高雄分2次申請，中央分別於4月及9月同意動支。

整體而言，近5年來的第二預備金落在1500萬到8700萬之間，今年高雄5300多萬的款項，為近5年第2高，僅次於2015年。中央同意動支的日期，近幾年維持在4至11月間，行政院昨日同意動支第二預備金，不早也不晚，與2017年相近。

莊人祥表示，截至昨日為止，國內累計的21例登革熱本土病例都發生在高雄，與大流行時的狀況類似。高雄登革熱疫情是否擴大，仍需視第二波疫情的控制狀況而定。

降雨後一周是登革熱防治的關鍵時期，為防登革熱找上門，疾管署提醒民眾落實「巡、倒、清、刷」4步驟，將孳生源澈底清除。若出現發燒、頭痛、後眼窩痛、肌肉關節痛、出疹等疑似症狀，應儘速就醫，並告知活動史。如需了解防疫資訊，可撥打專線1922洽詢。

(中時 )