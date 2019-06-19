王世堅曾曝光老婆年輕時的照片，被讚人生勝利組。(本報系資料照)

台美恰吉一起串聯，就是這麼簡單！台北市議員王世堅出席《恰吉》電影首映會，談起這個邀約，他坦言心情百味雜陳，除了表示自己與恰吉都是好人，還罕見談起與妻子私下互動，展現他問政以外的愛家好男人靦腆一面。

王世堅談到與恰吉相似之處，他說恰吉是被惡靈上身，而自己則是被「職務」上身，踏上質詢台就變很兇惡，但也不忘強調與恰吉不同的一點，就是他是對好人好，對壞人壞，「監督市長是必要職務，所以議員是必要之惡，請大家包容我的兇惡。」

被問起近日柯文哲父親上廣播節目訪問，因為不捨兒子柯文哲常被王世堅痛罵，喊話「來罵我好了」。對此王世堅直接向柯爸道歉，「對不起啦柯爸爸！」稱自己很尊敬長輩，柯爸柯嗎對自己任何批評監督都接受，但因為職務在身，所以公事公辦，「我希望市長不要再對不起柯爸柯媽，他們年事已高啦，應該頤養天年、含飴弄孫，市長不要再讓爸爸媽媽操心。」

另外，王世堅更罕見談起了與妻子私下互動，他笑說妻子經常勸他「與人為善，不要那麼兇惡」，但他也回應太太：「我與千萬人為善，我只跟一個人為惡，就是市長！」

(中時電子報)