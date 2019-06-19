阿翔上周三爆出車吻謝忻，阿翔昨(18日)二度開記者會，一改先前嘻笑態度，表情凝重強調和謝忻已無聯絡，現在當務之急是要挽救家庭，而謝忻在臉書發出對阿翔老婆Grace的道歉信後一路神隱至今，今媒體報導，上週阿翔第一次開記者會時謝忻其實也在，但被公司阻止才不出面，接著獨自哭回台北、躲回家裡。

上星期週刊爆出阿翔與謝忻緋聞，人在台中依原定計畫錄《綜藝大集合》的阿翔第一時間在胡瓜陪同下出面，還冒出「滿滿的友誼」經典語錄，問謝忻疑在社群網站向他示愛過，阿翔還流露出得意的神情笑意，遭外界直批是最無誠意的道歉記者會。

昨阿翔在浩子陪同下二度出面開記者會，阿翔數度哽咽、眼眶泛淚，直說未來會加倍守護老婆、小孩，且強硬表示：「現在最重要的，是顧好我自己的家庭」，完全斬斷和謝忻關係。據《鏡週刊》報導，謝忻上周三人也在台中，她本有意和阿翔一起現身道歉，然被公司打槍，最後只好用聲明方式致歉，獨自吞忍小三罵名。

(中時電子報)