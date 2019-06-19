三峽北大真理堂今日中午舉辦老人共餐及健康促進活動，近80位長輩齊聚用餐同時，還可以欣賞民政局役男「旺年天團」帶來經典老歌、動感舞蹈及魔術表演，搞笑獻寶又吸睛，也讓現場氣氛熱鬧翻天。

「旺年天團」除了演唱《內山姑娘要出嫁》、《媽媽請妳也保重》等經典老歌，役男並編排適合長輩伸展筋骨的熱身操，讓長者們隨著音樂節奏擺動雙手活絡筋骨；仇姓役男也上陣表演神奇魔術「消失水｣與「百寶袋」，精湛巧妙的手法讓長輩們看得目不轉睛，笑聲不斷。

醫學系畢業的仇姓役男說，有次看到學長表演魔術，讓原本鬱悶的長輩開懷大笑，他也在感動之餘透過YouTube看魔術教學影片苦練，後來公益巡迴表演魔術時，每次也逗得老人家笑哈哈，表演結束還有長輩意猶未盡，依依不捨地拉住他們的衣角問：「你們何時會再來？」

在天團中擔任攝影的郭姓役男說，雖然說的台語不夠「輪轉」，但團員們會設計許多有趣的素材與長輩互動同樂，在互動中也能學習發揮同理心，理解長輩的邏輯，每次長輩們搭著他的肩、握著手說「謝謝你們」，就感到十分開心。

兵役勤管科長林克文表示，為推動替代役男參與公益服務，市府長期規劃「關懷獨居長者」、「學童課後照顧」、「挽袖捐血」、「反毒公益宣導」、「傷兵關懷慰問」及「淨山淨灘」等多面向公益活動，讓役男在服役之餘也能參與公益、為社會貢獻。

林克文說，「旺年天團」自2014年成立以來，參與超過130場公益表演，每次由役男們設計不同內容的應景表演，精彩演出廣受青睞，各機關團體更邀請不斷。目前天團成員共8人，多為醫學、心理、社工系畢業的愛心替代役男，期許役男能發揮專長貢獻一己之力。

(中時 )