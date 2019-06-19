年度第三項網球四大滿貫賽溫布頓草地網球錦標賽今年7月1日登場，在此之前有不少草地賽事讓選手們熱身，而哈雷草地網球賽男單一場「法國內戰」出現一個有趣畫面，前世界前五選手松加（Jo-Wilfried Tsonga）與帕爾雷（Benoit Paire）在比賽進行到一半時，把網球當成足球互相玩起來。

法國網球選手松加足球技巧也很好。(資料照/美聯社)

當時比賽進行到第二盤，雙方局數1：1平手，輪到帕爾雷發球，球擊出後球拍從他手中滑出去，只能無奈看著松加把球打回並得分，不過帕爾雷隨即轉個念頭幽默一下，用腳把球踢回去，松加也很配合地使用足球技巧，先用胸口停球，再把球踢給帕爾雷，兩個人就這樣玩了一會，帕爾雷使出一記倒掛踢球，兩人帶來的娛樂效果，讓現場觀眾鼓掌叫好。

法國是足球大國，兩位職業網球選手足下功夫當然也不弱，只是網球比賽還是要繼續進行，最終松加6：4、7：5擊敗帕爾雷、晉級16強，下一輪要挑戰瑞士天王費德勒（Roger Federer）。

(中時電子報)