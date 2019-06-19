「惡房東」張淑晶風波不斷，近日她又被胞兄指控，私吞哥哥寄放在醫院護理站，原用來購買病父生活用品的2000元零用金，怒告張淑晶詐欺，張淑晶則供稱，錢是用來購買父親所需的彈性襪；新北地檢署認為護理站的收支明細記載「家屬領回2000元」，張淑晶也有簽字，可見無詐欺犯意，今將她不起訴。

張兄指控，父親因罹患重病須長期住院治療，為了方便護理人員照顧，他預先寄放3千元零用金在護理站內，供護理師協助購買父親的生活清潔用品，不料2周後院方告知錢不夠用，翻閱現金收支簿發現張淑晶佯裝家屬，向醫護人員領走2000元。

張淑晶則供稱，她雖從護理站拿走2000元，但父親的醫藥費哥哥都沒有出錢，當時父親買彈性襪需要2160元，問媽媽誰要出這筆錢，媽媽告訴她櫃檯有錢，她才直接去領取，以為是媽媽寄放的錢。

檢方認為，護理站的收支明細處有記載「家屬領回」2000元，張淑晶也有簽字，且她確實是家屬，難認有詐欺意圖；另張兄指控張淑晶2000元並未拿來買父親的彈性襪，由於張母經傳喚未到庭，張父則因身體狀況不良無法清楚表達，檢方認定罪嫌不足，今將她不起訴。

(中時 )