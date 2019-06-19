中國大陸航母遼寧號遠海長訓，經由西太平洋南下，並接近關島，再經菲律賓南方，現已進入南中國海；至於遼寧號後續動向，軍方密切注意中。

6月11日，日本防衛省統合幕僚監部發布消息指出，遼寧號航艦以及大陸軍艦「西寧」，「大慶」、「日照」，10日穿過沖繩島與宮古島之間的宮古海峽，進入西太平洋。

國防部表示，有關中共遼寧號航艦編隊動態，國軍運用聯合情監偵，全程嚴密掌握區域內相關機、艦動態，維護臺海安全與區域和平穩定，籲請國人安心。

(中時 )