大陸航母遼寧號進入南海 動向受關注 20:402019/06/19 中時 呂昭隆 Facebook Line Weibo Twitter 複製連結 圖為遼寧號艦載機正從甲板升空。（大陸國防部官網） Facebook Line Weibo Twitter 複製連結 字級設定：小中大特 中國大陸航母遼寧號遠海長訓，經由西太平洋南下，並接近關島，再經菲律賓南方，現已進入南中國海；至於遼寧號後續動向，軍方密切注意中。 6月11日，日本防衛省統合幕僚監部發布消息指出，遼寧號航艦以及大陸軍艦「西寧」，「大慶」、「日照」，10日穿過沖繩島與宮古島之間的宮古海峽，進入西太平洋。 國防部表示，有關中共遼寧號航艦編隊動態，國軍運用聯合情監偵，全程嚴密掌握區域內相關機、艦動態，維護臺海安全與區域和平穩定，籲請國人安心。 (中時 ) #遼寧 #大陸 #區域 #太平洋 #航艦 也許您會感興趣 推薦閱讀 貿易戰升級...打壓大陸反傷己 600美企 聯名籲川普取消加稅 04:092019/06/15 財經要聞 陸醫療器械崛起 04:092019/06/16 專題周報 研訓院看世界－中美貿易衝突 對大陸地方金融的影響 04:102019/06/17 財經要聞 假貨太多 近半數陸人網購不滿意 19:032019/06/17 財經 三大挑戰待克服 Costco大陸首店8月開幕 04:102019/06/18 全球財經 遼寧艦前出島鏈著重訓練 台海衝突用不上 19:222019/06/18 軍事 遼寧艦戰力 10年內非對台核心 04:092019/06/19 焦點新聞 專家傳真－借鏡日本掌握稀土戰略資源 04:102019/06/19 財經要聞 轉向提供「解決方案」發展 大陸去美國化 敦南喜迎轉單 04:102019/06/19 產業．科技 武統是上美國的當 04:102019/06/19 時論廣場 軍事熱門新聞 大陸航母遼寧號進入南海 動向受關注 - 軍事 - 中時 嗆老美！ 土自製5代隱形戰機亮相 - 軍事 麻吉也要嚴防！俄在中邊境部署新型戰車 - 軍事 雄貓與狐蝠：MiG-25和F-14的空中生死鬥 - 軍事 國防部：雙目雷射望遠鏡將進行戰測 - 軍事 - 中時 發表意見 留言規則 中時電子報對留言系統使用者發布的文字、圖片或檔案保有片面修改或移除的權利。當使用者使用本網站留言服務時，表示已詳細閱讀並完全了解，且同意配合下述規定： 請勿重覆刊登一樣的文章，或大意內容相同、類似的文章 請不要刊登與主題無相關之內容 發言涉及攻擊、侮辱、影射或其他有違社會善良風俗、社會正義、國家安全、政府法令之內容，本網站將會直接移除 請勿以發文、回文等方式，進行商業廣告、騷擾網友等行為，或是為特定網站、blog宣傳，一經發現，將會限制您的發言權限或者封鎖帳號 為避免留言系統變成發洩區和口水版，請勿轉貼新聞性文章、報導或相關連結 請勿提供軟體註冊碼等違反智慧財產權之資訊 禁止發表涉及他人隱私、含有個人對公眾人物之私評，且未經證實、未註明消息來源的網路八卦、不實謠言等 請確認發表或回覆的內容（圖片）未侵害到他人的著作權、商標、專利等權利；若因發表或回覆內容而產生的版權法律責任將由使用者自行承擔，不代表中時電子報的立場，請遵守相關法律規範 違反上述規定者，中時電子報有權刪除留言，或者直接封鎖帳號！請使用者在發言前，務必先閱讀留言板規則，謝謝配合。
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