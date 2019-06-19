秋行軍蟲疫情日趨嚴重，外傳此蟲早出現在台灣，農委會主委陳吉仲今（19）日表示，秋行軍蟲今年1月才蔓延到大陸，農委會預測6月可能隨西南氣流飄來台灣，說台灣很久以前就有秋行軍蟲，「百分之百是不對的資訊」，並且，農委會有辦法將其影響控制在最小範圍內，不會造成國內糧食危機或糧食價格波動。

陳吉仲今日出席「2019台北國際食品展覽會」台灣館開幕典禮。他表示，秋行軍蟲防治昨日起進入第二階段噴灑農藥抑制，並且，維持4個通報體系，包括防檢局FB、LINE、APP及專線通報等，按最新資料，通報案例確認已98例、捕獲成蟲68例，分布全台各地。

陳吉仲強調，農委會第一時間請各地方政府立即噴藥，農委會的防治技術絕對有辦法把秋行軍蟲影響面積控制在最小範圍之內，絕對不會造成國內任何糧食危機或糧食價格波動，農委會有非常的把握。

針對外界質疑秋行軍蟲早就出現在台灣，陳吉仲表示，「這百分之百是不對的資訊」，秋行軍蟲以前只有在美洲，去年到非洲，今年1月才傳播到大陸，1至5月在大陸蔓延時，農委會即掌握資訊，預測其6月可能隨西南氣流飄過來，秋行軍蟲百分之百是從今年6月才入侵台灣。

他說，秋行軍蟲是一種蛾類病蟲害，台灣原已有其他3種蛾類病蟲害，所以可能有些農民會將其他蛾類病蟲成蟲看成是秋行軍蟲。

根據「秋行軍蟲災害緊急應變小組」統計，截至今日上午，全台秋行軍蟲發生案例確認有98件，已執行銷毀64件，噴藥防治9件，合計73件。

(中時 )