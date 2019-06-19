美國將開發太空雷射武器防禦俄中導彈

過去曾在美前總統雷根的「星戰計劃」中短暫出現的太空雷射武器，最近隨著大國競爭態勢重回主流，又受到五角大廈青睞。得益於各種感知、追蹤與能源科技的進步，太空雷射武器可說已水到渠成，這種小型的無人雷射裝置將能以更快的速度偵測、追蹤、瞄準並擊落來襲的敵方洲際彈道導彈，同時也能摧毀對手的反衛星武器。

《權威戰士》(Warrior Maven)引述武器開發商的說法指出，太空雷射武器可能以無人操作方式運行，它操作上有許多可能性，包括偵測與擊落來襲的洲際彈道導彈，甚至摧毀敵方反衛星武器。目前研究的方向是如何在近地軌道或大氣邊緣部署武器，同時必須在一個小型裝置中發射高能雷射光束。

美軍退役中將、博茲．亞倫．漢彌爾頓諮詢公司執行副總裁奧伯林(Trey Obering)表示，如果太空雷射武器能擊落洲際彈道導彈，它同樣也能對付反衛星武器，這是一種新的防衛機制。

該公司在這個項目的研究報告指出，美國軍事工業的雷射武器技術研發與五角大廈的導彈防禦評估報告(MDR)。今年初這項報告曾要求對天基導彈攔截器進行開發與早期研究，其中就包括太空雷射武器的驗證。

報導說，在太空中偵測並瞄準來襲洲際導彈需要先進的傳感技術，雷射裝置的研發則集中在縮放技術、光束有效射程與功率，以便將來整合到小型且快速移動的設備或平台中。五角大廈官員表示，光束愈集中、功率愈大，就會愈致命。

米契爾航空航天研究所(Mitchell Institute for Aerospace Studies)院長、退休中將德普圖拉(David Deptula)說，現在正於探索無人載具熱潮之中，目前在太空中運行的大多數系統也都是遠程操控載具。

奧伯林說，在太空中使用雷射武器是最佳的選項。這些載具因為較低空氣阻力可以飛得更高更快，雷射光束也因沒有空氣與水氣阻擋，衰減的程度較小。雷射安靜而隱蔽，以光速傳送、擴展性強，而且成本低廉。這是一種新的競爭力，就像本世紀初出現的導彈防禦系統一樣。

報導表示，新的雷射技術愈來愈常被使用在遠程成像、物體探測與自動控制的傳感裝置，因此地面、水面或高空武器平台也能使用高功率雷射做為傳感器，準確偵測來襲導彈的射程、形狀與速度等數據。雷射傳感器必須能清楚分辨導彈在飛行時脫離的飛行裝置碎片等非致命物體，使用這種新技術是美國空軍目前的核心戰略任務，以此為將來的太空戰爭做準備。德普圖拉說，太空一向是美國國家安全的強項，但現在必須面對俄羅斯與中國大陸積極挑戰。

(中時電子報)