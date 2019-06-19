與農地違章工廠就地合法有關的《工廠管理輔導法》，即將在立法院臨時會闖關。環團地球公民基金會今（19）日發布新聞稿、附帶錄音檔，直指經濟部官員為違章工廠護航。

地球公民基金會指出，前天晚上，由彰化中華法務會計研究發展協會主辦的「農地工廠重要政策」說明會，經濟部中部辦公室簡任技正兼科長，也是政院版《工輔法》的主責官員雲瑞龍，卻在公開說明會上，為了討好違章工廠，自爆政府官員護航違章工廠的秘辛。

說明會開始雲瑞龍便強調近幾年跟環團多有座談，但泰半時間都是在坐著「練肖維」。不僅如此，雲瑞龍更聲稱，看到環團有所串連，他便覺得要制衡，需要組成違章工廠的聯盟，甚至主導發起募款，並募到300多萬協助外圍操作修法。

他還強調，「募款名單都留在我身邊，這些都是有心的廠商，未來他們來找我，一定要幫他們」，並誇口自己想到「田園工廠」的名字，還洋洋得意說：「彰化縣違章工廠協會，能聽嗎？」

環團說，誇張的不只如此，日前違章工廠聯盟連署超過10萬人支持政院版修法，並在台北召開記者會造勢。雲瑞龍卻在說明會說：「連署他們1萬5千多個，我們去聯署了10萬個，我跟你說，那個在電腦前鍵盤按到手要被扭到，那個是按出來的，其實他們（環團）也是按出來的，大家都一樣啦。但是誰掌握資訊，誰掌握先機，誰掌握發言權，才能夠讓社會政府看到大家的聲音。」

環團質疑，身為政府官員，除了抹黑環保團體過去的努力，透過解說議題、向社會大眾說明而來的實質連署，更直接表明自己的連署是「按到手扭到按出來的」，直接表達自己的造假，令人傻眼！

此外，對於許多立委在護航《工輔法》時強調，「特定工廠登記」（簡稱特登）要取得也需要經過層層關卡，取得後也有很多規範。

但雲瑞龍對違章工廠老闆的解釋卻是：「現在你拿到特登後，你愛怎麼做就怎麼做，重點不要作高汙染就好，你本來作食品，現在想做金屬加工，做其他，只要低汙染都可以。」環團質疑，難道只要繳交回饋金2-10萬，規範便不存在？

(中時 )