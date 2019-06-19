莽漢闖機車行砸店 警鎖定刺青男 20:432019/06/19 中時 王揚傑 Facebook Line Weibo Twitter 複製連結 周姓男子無故到機車行砸店，店家已向警方報案。（王揚傑翻攝） Facebook Line Weibo Twitter 複製連結 字級設定：小中大特 新北市中和區中正路某重型機車行本月遭人連砸2次店及毆打店員，店家調閱監視器畫面，認出暴徒是與老闆熟識的周姓男子，車行許姓老闆表示與周男並無過節，不知他為何砸店打人，已向警方控告周男傷害、毀損、恐嚇。 據了解，周男本月7日赤裸上身露出刺青進入機車行，詢問店員老闆在不在？店員回答老闆外出，周男竟就抓狂砸店；4天後，周男再次到機車行詢問同樣問題，當天老闆正好又外出，周男遂又再度施暴，並出拳打商店員。 事後機車行老闆憤而向警方報案，警方受理後，已寄發通知書傳喚周男到案說明。 (中時 ) #老闆 #車行 #店員 #機車 #警方 也許您會感興趣 推薦閱讀 光陽創22Kymco 3款車攻印度 04:092019/06/15 財經要聞 購車補助給民眾不給法人 業者跳腳 04:092019/06/15 財經要聞 轎車閃貓撞爛超商 店員逃生頭部掛彩 11:562019/06/16 社會 電動機車市場 百花齊放 04:102019/06/17 生活新聞 編‧輯‧室‧報‧告－歲月何曾靜好？ 04:102019/06/18 財經要聞 誤會大了 超商店員抓錯賊還傷人 賠錢獲緩刑 17:142019/06/18 社會 男子趁店員不注意 偷走愛心零錢箱 17:192019/06/18 社會 就是要吃牛肉麵 男子偷不成變強盜 16:342019/06/19 社會 火警急移香蕉水 工程老闆害死女工遭訴 16:572019/06/19 社會 追她日買拿鐵加5糖 2年後結局嚇傻 19:472019/06/19 日常 社會熱門新聞 謝忻成棄子 名律師稱關鍵是「聚寶盆」 - 社會 女大生酒後遭性侵 男：套子她給的 - 社會 GG了 笨賊闖空門反遭女屋主性侵整夜 - 社會 天道盟大哥為妻押建商討債 吃官司 - 社會 小娃發燒抽搐癱軟 永靖警開道護送就醫 - 社會 - 中時 發表意見 留言規則 中時電子報對留言系統使用者發布的文字、圖片或檔案保有片面修改或移除的權利。當使用者使用本網站留言服務時，表示已詳細閱讀並完全了解，且同意配合下述規定： 請勿重覆刊登一樣的文章，或大意內容相同、類似的文章 請不要刊登與主題無相關之內容 發言涉及攻擊、侮辱、影射或其他有違社會善良風俗、社會正義、國家安全、政府法令之內容，本網站將會直接移除 請勿以發文、回文等方式，進行商業廣告、騷擾網友等行為，或是為特定網站、blog宣傳，一經發現，將會限制您的發言權限或者封鎖帳號 為避免留言系統變成發洩區和口水版，請勿轉貼新聞性文章、報導或相關連結 請勿提供軟體註冊碼等違反智慧財產權之資訊 禁止發表涉及他人隱私、含有個人對公眾人物之私評，且未經證實、未註明消息來源的網路八卦、不實謠言等 請確認發表或回覆的內容（圖片）未侵害到他人的著作權、商標、專利等權利；若因發表或回覆內容而產生的版權法律責任將由使用者自行承擔，不代表中時電子報的立場，請遵守相關法律規範 違反上述規定者，中時電子報有權刪除留言，或者直接封鎖帳號！請使用者在發言前，務必先閱讀留言板規則，謝謝配合。
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