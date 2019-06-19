新北市中和區中正路某重型機車行本月遭人連砸2次店及毆打店員，店家調閱監視器畫面，認出暴徒是與老闆熟識的周姓男子，車行許姓老闆表示與周男並無過節，不知他為何砸店打人，已向警方控告周男傷害、毀損、恐嚇。

據了解，周男本月7日赤裸上身露出刺青進入機車行，詢問店員老闆在不在？店員回答老闆外出，周男竟就抓狂砸店；4天後，周男再次到機車行詢問同樣問題，當天老闆正好又外出，周男遂又再度施暴，並出拳打商店員。

事後機車行老闆憤而向警方報案，警方受理後，已寄發通知書傳喚周男到案說明。

(中時 )