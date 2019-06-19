梁家輝接受《TVBS看板人物》方念華專訪。（TVBS）

梁家輝接受《TVBS看板人物》方念華專訪。（TVBS）

影帝梁家輝日前為宣傳電影《追龍II：賊王》來台，他接受《TVBS看板人物》主持人方念華專訪時，被問及與老婆江嘉年結縭32年感情甜蜜依舊，甚至被視為華人影圈「唯一最好先生」，梁家輝聞言笑說：「大家都把我的婚姻神格化了！我當時只覺得這女人太勇敢了，願意在32年前嫁給我！」他表示除了受爸爸「婚姻就是一生一世」傳統觀念影響，也認為維繫夫妻感情之道，就是要永遠保持一顆平凡的心。

談及當年在越南被脅迫去菲律賓拍戲的過往，梁家輝表示，關於和黑道大哥談判那些事都是傳聞，老婆當時的確被迫留在越南，他被逼去菲律賓拍戲，兩人分開了一個星期，中間完全被隔離，在這樣的狀態下兩人心理的確感到恐懼，但也加深了對彼此的了解，對感情的發展絕對是有增無減！

方念華問及夫妻相處之道，深受父親影響的梁家輝表示：「爸爸比較傳統，他給我的觀念就是，要不就不要做、做了就要承擔！婚姻就是一生一世！」梁家輝坦言與老婆也會鬥氣，但能夠走在一起就是緣份，意見不同就討論，不需要發脾氣，並認為自己也只是一個普通人，只要保持平凡心，不要把自己放大為公眾人物，夫妻倆的相處其實就跟普通的夫妻沒兩樣。

梁家輝從影37年，以精湛演技著稱，受到恩師李翰祥的引領，讓他了解何謂「電影」，不管是喜劇或警匪片，對於各式各樣的題材，梁家輝都可以將角色詮釋的淋漓盡致，更在26歲就奪得影帝頭銜！被問及這次與任達華、古天樂及林家棟同台飆戲，梁家輝坦言：「這一次合作，大家都是影帝，確實有點壓力！」

梁家輝與任達華、古天樂及林家棟10多年前也曾同台飆戲，但當時只有梁家輝曾獲得影帝頭銜，此次再度合作已是四位影帝同台飆戲，這也讓看著大家一路相互競爭、成長的梁家輝感到些許的壓力，但也希望透過這樣難得的機會，在大家互相激勵的情況下，把戲演到極致！

梁家輝有自己一套建構角色的方式。每次看完劇本後，他會從人物的原生家庭，求學歷程或者結交的朋友，思考劇中人物的前世今生，並透過角色內心的揣摩，推測他為什麼在故事中走到這樣的結局。藉由這樣的建造過程，梁家輝創造的每一個角色都帶有「人性」！這次片中飾演的張子強，雖是知名的「世紀悍匪」，但在現實生活中卻是個謎樣的綁匪，包括他曾經做過多少案子，被捕之前有多少家產，到目前為止都是一個謎。因此梁家輝在構造這個人物個性時，可以很自由的重新定義，演出觀眾從沒看過的張子強！

這也是梁家輝覺得演這部戲最過癮的地方，當大家都覺得張子強是一個智慧型匪徒時，梁家輝表示：「我看見的卻是這個角色的內心世界，並將他建構為全世界最寂寞的人。」表面上他雖然衣食無虞、眾人簇擁，但內心卻只有寂寞，也看不到未來。透過表象詮釋悍匪該有的悍樣，再結合角色寂寞內心的演繹，希望讓觀眾能對這個角色有立體的感受，而非只是臉譜化的演出。

談到引領梁家輝進入電影領域的導演李翰祥，梁家輝心懷感激：「雖然我只是個演員，但他什麼都願意讓我嘗試，讓我了解拍電影是怎麼一回事。」在與李翰祥導演合作的過程中，梁家輝當過場記、電工等各項幕後工作人員，讓他更深入了解電影的全貌，並在26歲時就以《垂簾聽政》一片勇奪影帝。時至今日，梁家輝已獲獎無數，方念華好奇詢問，演戲對他來說是否還有困難之處？梁家輝坦言：「難處還是有，在配合不同華語地區的劇組演出時，要讓大家融合在一起是不容易的！」每個人的文化背景不同，要如何在不同中共同詮釋出一個演什麼像什麼的電影，需要付出很大的努力！

梁家輝自謙為普通人，方念華問他：「在外界來看，影帝過的生活，平凡的那一面非常的少，你會有得失這部分的遺憾嗎？」梁家輝直回「沒有」！他表示，到今天為止，人生劇本已經寫了三分之二，前面的人生處於一個勞累、不平衡的狀態，如今不管在家庭或工作上，都已經達到了平衡，「我應該非常感恩，如果還渴望那麼多，那我也太貪心了！」但對梁家輝而言，人生就是一個活到老學到老的過程，如果電影這條路讓他還有機會走下去，他就會繼續學下去，直到沒有觀眾願意看為止！

(中時 )