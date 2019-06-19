前新北市長朱立倫下午前往三峽明德高中勉勵今年的總統教育獎得主陳彩娟、首度獲得世錦賽射箭金牌的雷千瑩等選手，朱立倫也針對高雄登革熱疫情、NCC撤照等議題表示，「民進黨執政的每一天要為台灣寫下歷史，不要把台灣的媒體送進歷史」。

朱立倫今天下午前往明德高中，看到自己市長任內一路培育的體育選手，如今在世界體壇大放異彩，朱立倫也勉勵選手要繼續精進。

朱立倫也詢問剛獲得世錦賽射箭金牌的雷千瑩、總統教育獎得主陳彩娟的訓練歷程，還在兩人的指導下，就在現場射箭、擲鉛球、跳高。

針對高雄登革熱疫情日趨嚴重，中央、地方此時候為了經費問題互噴口水，朱立倫表示，防疫是全民的事情，如果連蚊子都要分彼此，那就是全民受害。朱立倫也強調，「前幾天我覺得行政院好像是民進黨的行政院，現在終於回到中華民國行政院」。

朱立倫表示，任何防疫工作都要中央地方一起來，不要有任何民粹，不管2009年的H1N1, 到最嚴重的2015年的登革熱，都需要中央地方同心協力，不用去指責地方政府。

針對NCC傳出威脅撤銷中天執照，朱立倫認為，台灣是一個言論自由的社會，你可以不喜歡任何人的言論，但是要堅持保障任何人的言論自由，動輒用撤照、或是想要箝制任何媒體的言論，這不是一個好事。

朱立倫指出，最近民進黨剛把公投加上鐵鍊，幾乎把公投送終了，這時後再對媒體做大動作，都是不妥的。他也勸告民進黨「執政的每一天要為台灣寫下歷史，不要把台灣的媒體送進歷史」。

外傳郭台銘、王金平可能阻成防韓機制，前新北市長朱立倫表示，國民黨一定要團結一致，在初選過程中，口出惡言或是出七傷拳，都是非常不好。他強調，背後過各種網路造謠、抹黑都不好，一定要真正把彼此當作自己的隊友，才可以團結一致。

(中時 )