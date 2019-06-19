前民進黨籍總統陳水扁今天(19日)痛批現任的民進黨籍總統蔡英文嚴密掌控媒體，把手伸入政論節目，利用媒體要拿政府標案評審的機會，干涉政論節目來賓組成。他表示自己總統任內認為民主時代，政府不應箝制新聞自由，也不能打壓言論自由、出版自由，更不能利用執政優勢掌控新聞媒體。陳前總統罵蔡總統的內容也許都正確，但他講的義正嚴辭的同時卻忘記了，自己當總統時，是怎樣一口氣關了7家電視台的。

2005年陳水扁總統任內，時任新聞局長姚文智(就是去年跟柯文哲選台北市長的那位仁兄)藉由不允許換照的方式，一口氣將以下7家電視台關閉，包括華爾街財經台、CASA財經台、蓬萊仙山衛星電視台、歐棚衛星電視台、彩虹頻道、龍祥電影台和東森新聞S台。不僅如此，當時一再爆料民進黨、扁家弊案的TVBS電視台也被新聞局用其他理由，威脅要予以撤照、停播。

最近許多台灣民眾聲援香港「反送中」，是因為擔心中國大陸可能藉由其他理由從香港引渡政治犯，而當初民進黨做的，則被質疑是假藉其他理由打擊最認真監督政府的媒體。如今蔡英文政府的做法，大致雷同，一再針對中天開罰，但其他媒體有類似可開罰事由時往往輕輕放下。

理論上媒體是監督政府的第四權，如果我們動輒容許政府用報導特定內容比例高低、有無過於商業化、迷信與否等無傷大雅的理由加以開罰的話，我們要如何確保政府不會永遠優先針對最喜歡監督自己的媒體予以開罰，造成寒蟬效應？過往的陳水扁、如今的蔡英文，都是活生生血淋淋的例子。

(中時 )