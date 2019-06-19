蔡英文總統贏得民進黨總統初選， 她今晚表示，初選的勝利，證明我們三年執政有成，也證明執政團隊共同努力的成績，得到人民的肯定跟支持。她一直堅持「1＋1一定大於2」，「你們都是那個最重要的1」，呼籲一起向前，守護台灣。

蔡英文今晚在臉書表示，今天再次回到民進黨中央黨部，代表新的階段開始。這半年來，我們一步步整建團隊，回應人民的期待，找回支持者的熱情。初選的過程，激勵了整個黨。初選的勝利，證明我們三年執政有成，也證明執政團隊共同努力的成績，得到人民的肯定跟支持。

她感謝民進黨主席卓榮泰、 秘書長羅文嘉帶領的中央黨部，歷經種種挑戰，終於讓初選順利完成。她也再次感謝前行政院長賴清德的毅力與民主風範，和她一起完成初選的過程。並感謝中執會正式提名她成為2020年總統候選人，「我一定使命必達」。

她說，初選已經過去，現在是團結的時刻。更艱鉅的任務正要開始，我們必須集結最大的戰鬥力量，做最充分的整合，回應年輕世代的需求，爭取最大的社會支持。

2020的選戰目標很清楚，就是總統要勝選，立委要過半！

蔡英文強調，只有勝選，我們才能繼續維護台灣的民主自由，捍衛執政的價值與改革的成果。更重要的是，鞏固主權，這是我們必須要承擔、一定要承擔，也一定會成功的任務！

她也呼籲辣台派，挑戰就在眼前，「我一直堅持「1＋1一定大於2」，你們都是那個最重要的1。請加入我們，一起向前，守護台灣。」

(工商 )