台灣最大私人飛機公司「飛特立航空」傳出噩耗，董事長楊宿智楊宿智驚傳在美國墜機身亡，飛特立航空晚間也證實，楊宿智在美國時間18日晚間，於洛杉磯駕駛直升機時發生意外，墜機身亡，詳細原因還有待警方調查。

楊宿智乃建中畢業生，但畢業後旋即去當兵，放棄念大學，退伍後也立刻取得大學畢業的太太，25歲那年跟著岳父去美國從事貿易活動，在電子零件方面出類拔萃，1990還到大陸深圳設廠。

儘管生意蒸蒸日上，但熱愛飛行的他無法放棄翱翔夢想，40歲時決定學開飛機，每個月有一半時間都特地飛往美國上飛行課，4年內陸續拿到各類輕航機執照，之後就帶著太太四處遊玩，更四度環遊世界。

2010年楊宿智返台成立飛特立航空，但花了2年才從民航局申請到許可，專攻離島飛航醫療商機，底下更有11架私人專機，服務範圍涵蓋大陸地區與東南亞，卻沒想到在今天發生墜機意外，結束匆促一生。

(中時電子報)