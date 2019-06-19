行政院副院長陳其邁為登革熱疫情今天南下高雄，與高雄市長韓國瑜再度同台。韓國瑜在陳耳邊咬耳朵吐真心話說，他真的很緊張，怕觀光客因此不敢來，「我很害怕你知道嗎？」語中透露出對高雄觀光的無比憂心。

韓邁合體說，韓國瑜見到陳其邁第一句話就說，各位好朋友謝謝大家，今天只有一個目標就是消滅登革熱，好不好，其他就不談了。之後韓國瑜、陳其邁邊走邊聊，韓國瑜在陳其邁耳邊輕聲問，「我有個問題，為什麼高雄這次會..爆發..慣性爆發..爆這個就是有問題！」陳其邁回說，「病媒蚊多啦，這邊環境複雜，有交流道、金獅湖、殯儀館、濕地又老舊...」。

韓國瑜關心疫情，還憂心地跟陳其邁咬耳朵說：「我們真的很緊張，怕觀光客不敢來，我很害怕你知道嗎？」據三立新聞網報導，陳其邁回說：「我們可以按照病媒蚊指數分級...」，韓國瑜強調，「我們現在每一天下午開協調會報，每一天下午開。」

高雄爆發登革熱疫情，韓國瑜被媒體問到此事，也強調說，如果登革熱大爆發，觀光或投資者不來，對高雄市影響很大，市府會嚴肅面對問題。他也對陳其邁下午在高雄主持「行政院重要蚊媒傳染病防治協助地方專案會議」表示感謝，這代表中央、地方聯手防治登革熱，他希望攜手合作消滅疫情。

(中時電子報)