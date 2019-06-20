高中職專題製作竸賽及成果展日前在正修科大舉行，來自全國10縣市34所高中職學生挖空心思，在資電、商管、設計、機械、餐旅、家政6大領域創作，結果由公東高工、華南高商、曾文農工、高雄高商、三民家商拿下特優獎。

正修科大校長龔瑞璋感謝遠從東、北、中部的研發團隊交流專題製作成果，對提升專題製作能力將有相當幫助。

為落實全國高中職學校專題製作，強化學生創新、創意與獨立思考，正修科大特舉辦「高中職專題製作竸賽及成果展」，至今已連續舉辦12年，參與學校有34所高中職117組，538人參賽，資電、商管、設計、機械、餐旅、家政6大領域經由參賽作品評選出特優獎、優等獎及佳作。

公東高工以作品「智能好夥伴──互動式不倒翁」拿下特優獎，這是一種能發出音樂或使用者提前錄製聲音裝置。此可應用在寵物照顧或育嬰上，相當實用。且作品採用不倒翁的設計，讓它不致造成危險；監控部分則運用手機App，讓使用者知道不倒翁的狀況，只要身上攜帶著手機，便可安心處理事情或休息，成為使用者的智能好夥伴。

(旺報 )