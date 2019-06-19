氣象局對9縣市發布黃色或橙色燈號。（圖／取自氣象局網頁）

週四（20日）天氣因受太平洋高壓勢力仍偏強影響，各地大致為穩定炎熱的天氣，再加上西南風沉降影響，各地天氣晴朗炎熱。氣象局預報，週四中午前後台東縣及高雄市、屏東縣近山區或河谷為橙色燈號，有連續出現攝氏36°C高溫的機率，東南部地區有焚風發生的機率。一直要到週日時受到鋒面影響，因為下雨而稍解熱，氣溫北部約28、29°C，中南部則為32°C。

位於高溫警示區域橙色燈號（連續3日36°C以上）有：南部─高雄市、屏東縣。東半部─台東縣，包括綠島、蘭嶼。黃色燈號（36°C以上）為：北部─新北市、台北市。中部─嘉義縣、嘉義市。南部─台南市。東半部：花蓮縣。

週四降雨方面，清晨僅中南部沿海地區有零星短暫陣雨，各地山區要防午後雷陣雨，北部山區及東半部地區亦有零星短暫雷陣雨。金門及馬祖易有局部霧或低雲影響能見度。

預報員陳尹秀說，這波炎熱好天氣會持續2天，直到週六（22日）有鋒面接近，週日（23日）受鋒面影響，中部以北、東北部會出現局部大雨，其他地區也會下雨，且溫度降為28、29°C，與前幾天相比之下稍降溫解熱。

【氣象】太平洋高壓西伸 天氣炎熱預防中暑 (影/中天新聞)

(中時電子報)