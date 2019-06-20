用料實在的綜合冰，成了朱媽媽冰店必點招牌。（林和生攝）

大學畢業原本想當個單純上班族，但住家隔壁的冰店業者萌生退休念頭，找上張雅婷詢問是否接手？讓一個社會新鮮人搖身一變成了冰店老闆娘，一晃眼15個年頭，用料實在的堅持，讓她累積死忠客群，每到夏季店門口總是大排長龍。

「一直以銀行行員為目標」，張雅婷笑說，父母在賣南北貨，從小在夜市長大的她，知道做生意並不輕鬆，所以大學畢業就立定志向，要考上銀行行員，當個朝九晚五的單純上班族，「真的從來沒有創業打算」。

正巧當時住家旁的冰店老闆萌生退意，自己也把握住機會，與家人討論後評估，房子是自己的、可以減去租金負擔，加上冰店原有客群，至少不用從頭再來，「就單純是試一試的想法」，讓她創意當起老闆娘。

看起來簡單的一碗挫冰，張雅婷說，堅持自己敢吃才會賣給客人，所以用料都很講究，芋頭、紅豆、地瓜等食材，全都花時間慢火熬煮，甚至引進1台要價4、5萬元的日本挫冰機，讓刨冰過程不用手直接接觸，用心在細節上也獲得顧客認同。

「忙得時候從開店在關門，手沒有停過」，有饕客一口氣吃了3碗冰，還有人上午上門、晚上又來光顧，每次收桌時看到碗裡吃個精光，就是最好回饋。對於自己的人生境遇至今仍覺得不可思議，但張雅婷說，能在吃一碗冰的時間讓客人感覺幸福，自己也覺得很滿足。

店家資訊

店名：朱媽媽冰店

店址：屏東市林森路72號

營業時間：9：30-22：30（不定期公休）

訂購電話：（08）766-7911

售價：綜合冰45元、芒果冰100元

(中時 )