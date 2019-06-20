偏航全電動飛機原型巴黎航展亮相

一款能載運9名乘客，航程達650英里（近1,050公里）的全電動飛機18日在巴黎航展（Paris Airshow）中首秀。而製造商以色列新創公司偏航（Eviation）的目標顧客，就是那些像是要從法國首都巴黎，到南部城市土魯斯（Toulouse）的通勤客。

偏航說，在今年試飛，2021年取得認證後，他們打算在2022年交付飛機，投入商用。

據路透與CNBC新聞網報導，偏航說，名為愛麗絲（Alice）的原型機是基於區域旅行成本，經驗與環境影響等因素徹底重新思考下的產物。

長久以來，空中旅行對環境的影響已成為環保人士關注的焦點，航空公司一直在尋求各種方式，希望能透過新設計與較乾淨的技術，來解決排放和成本問題。

偏航執行長巴-亞哈（Omer Bar-Yohay）說，愛麗絲營運的成本是傳統噴射客機的一小部份，她將重新定義大家區域通勤的方式，並帶來更安靜、更清潔，並更符合成本效益的飛行新時代。

偏航說，未來將把目標放在如巴黎到土魯斯，挪威的奧斯陸到特隆赫母（Trondheim），還有美國聖荷西到聖地牙哥等通勤交通繁忙的區域。

而它的第一個商業客戶，將是身為美國最大獨立區域航空公司之一的海角航空（Cape Air）。海角目前在全美，還有加勒比海35個城市提供服務。偏航在聲明中說，海角採購的電動飛機數量將達兩位數。

海角創辦人兼執行長伍夫（Dan Wolf）在聲明中說：「我們看到減少營運對環境造成影響的大好機會。」

(中時電子報)