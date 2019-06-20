儘管外界幾乎把「綠衫軍」塞爾提克上季休息室內訌問題，歸在即將離隊的厄文身上，但《ESPN》記者麥克穆倫報導，把綠軍上季內訌全怪厄文並不公平，真正爆發內訌的主因，應該是塞爾提克總教練史蒂文斯太過「溺愛」海沃德。

擁有「帥哥射手」封號的海沃德，2017-18年球季只打開幕戰就報銷，上季傷癒復出打了72場例行賽，平均拿下11.5分、4.5籃板與3.4助攻，乍看之下個人數據還算及格，可是他的表現明顯太不穩定，往往在關鍵時刻突然「消失」。

「塞爾提克球員不喜歡看到海沃德上場，因為他才從重傷當中恢復，他雖盡全力出賽，但我認為這才是塞爾提克休息室內訌的源頭，」麥克穆倫說，「綠軍教練團強迫球員把球餵給海沃德出手，因為總教練史蒂文斯想幫他找回自信。」

畢竟史蒂文斯與海沃德之間師徒關係匪淺，海沃德效力巴特勒大學時期教練就是史蒂文斯，兩人攜手闖進2010年NCAA男籃決賽，海沃德2017年加盟塞爾提克，更因想跟史蒂文斯重新聯手，史蒂文斯當然必須更加「關愛」海沃德。

麥克穆倫說：「史蒂文斯持續在替一個還沒準備好上場的球員，一個曾經跟他有過師徒關係的人解釋或找藉口，這種情況讓休息室充滿困擾，也讓其他球員很不舒服。」反正史蒂文斯快有「報應」，因為厄文和荷福德如今都想要走人了。

(中時電子報)