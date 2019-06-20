當家裡的寶貝準備上小學，許多家長開始為孩子物色好用的書桌椅，一般可能認為只要安全耐用、價錢可以接受就刷卡了！但你知道桌椅的高度會影響小朋友學習的坐姿和日後健康嗎？若桌椅高度不符合成長中孩子的身高，孩子做作業或是閱讀時，為了配合桌椅，久了會不自覺的歪著坐、手撐頭，雙腳在椅子上或地板上，沒有立足點，坐了不舒服也就無法專心讀書，長期下來，還有可能會造成駝背、近視等問題！

能從小學一路使用到高中 iloom智能型書桌讓家長暴動！

符合孩童身高的書桌椅可預防駝背、近視等疾病。/中時攝影

媽媽圈經常會互相交流好用的東西，討論度超高、孔劉歐巴代言的韓國iloom智能型書桌，全系列使用家長最安心、歐美日本認可的E0無毒板材，桌子邊緣還有防撞膠條，其中最大亮點是桌子和椅子都可以配合孩子的身高進行調整，一路從小學用到高中；此外考慮學習的舒適性，桌板可以配合勞作、寫作業、閱讀不同需求調整桌版的角度。長120公分加大桌面的設計，讓孩子可以一次擺放學習時的東西，同系列的書櫃架，能把孩子的東西一次收起來，讓孩子喜歡待在自己的專屬學習空間。這麼全面的功能設計不需要經常汰換，CP值超高，爸爸媽媽和小朋友都喜歡。

桌板可以配合勞作、寫作業、閱讀不同需求調整桌版的角度。/左圖取自部落客Samantha&四千金、右圖中時攝影

學習桌椅皆可調整高度 預防駝背、近視等問題

Linki Plus智能型書桌靈活配合學習需求，桌面0度使用於勞作遊戲，10度~25度適用於書寫，30度~45度則適用於閱讀，調整方式是桌板下方的安全油壓設計，孩童可以輕按就自行調整角度，操作簡單。除了桌板角度可以調整之外，書桌高度也能依照孩子的身高調整，最低是62公分、最高可以調到76公分高，雙重搭配，可以預防頸椎間盤突出症及頭前傾綜合症等疾病。

Ringo-i學習椅在韓國市佔第一，每天平均賣出100張/中時攝影

讓韓國家長瘋狂的Ringo-i學習椅市佔第一，每天平均賣出100張，每10位小朋友平均更有7位在使用，6大優點讓你也忍不住入坑！學習椅是以人體工學設計，擁有感應式氣壓棒，一坐就定住，椅子不能轉來轉去讓孩子一秒收心；而操作簡單的圓形調整器，孩童可以依自己的舒適度自己多段式調整椅背、遠離駝背，椅墊高度也能自行調整；還有首創的活動式腳踏板，讓小小孩雙腳不再找不到著力點而懸空；獲得世界if、紅點等設計大獎，是不是很想買一把給孩子。

除此之外，椅墊使用高密度泡棉，坐久臀部不易發麻，椅墊也不會因為久坐而塌陷，擁有很好的回復力，而且可以抗塵螨及細菌，讓孩子遠離過敏源；而聚胺脂PU椅輪可以輕鬆移動，因材質特性較軟、摩擦力小，讓滑動更順暢，對地板傷害極低，也不容易造成刮痕，更沒有噪音困擾！

正確坐姿還可以提高集中力及學習效率。/取自部落客Samantha&四千金

正確坐姿非常重要！「90度直角」是關鍵

你知道嗎？正確的坐姿有利於新陳代謝幫助長高，還能幫助我們保持理想的健康狀態，孩童擁有正確坐姿還可以提高集中力及學習效率喔！

首先，要先選擇適合孩童身高的書桌與椅子，而讓小孩舒適的書桌高度應是在坐好後，肘部彎曲呈直角，從肘部彎曲底部往上加2-4公分的高度最適合。至於坐姿，應該要挺直腰幹，臀部深入地坐進椅子裡，腰部要靠在椅背上分散體重重量，坐著時，大腿和上半身的角度應大於大腿與小腿的90度，最後注意頭部不要向前傾斜。

6/29-9/1學習季滿額回饋！

除了Linki Plus智能型書桌、Ringo-i學習椅之外，最讓媽媽們津津樂道是Linki Plus書櫃架。孩子上小學後，要收納的書本越來越多，不同尺寸的Linki Plus層櫃書架可依房間大小規劃，依收納需求不斷延伸及擺放，書櫃門板可以看需求增添，可以靈活組合的設計，幫孩子準備舒適又專心的學習空間。

Linki Plus於108/6/29-9/1舉辦學習季滿額贈活動/中時攝影

媽媽圈都知道怡倫家居終年不折扣，凡有活動一定互相宣傳，這次108/6/29-9/1舉辦學習季滿額贈活動！凡購買Linki Plus、Ringo-i、Roy、ithaca-NEO、Oliver系列，消費金額滿$7,990即贈送價值$290的Eco-Friendly鉛筆盒一組。其他各門檻金額詳細辦法和回饋禮品，可至門市詢問或前往台灣怡倫官網活動網頁查詢，台灣怡倫家居 (02) 2547-3150。

(中時電子報)