美國總統川普18日宣布將在G20高峰會上與中國大陸國家主席習近平會晤，商討貿易問題，並表示兩國貿易談判團隊即將重啟中斷數周的談判。不過，美國貿易談判代表萊特海澤在國會聽證會上表示，不論是與中國大陸對話或者對陸商品課稅都不足以讓北京進行經濟改革，但在對話失敗情況下，貿易壁壘卻是唯一手段。

據路透社報導，萊特海澤（Robert Lighthizer）出席參議院財政委員會聽證會，聽取零售商，生產商以及其他商戶對於美國準備對餘下約3000億美元中國大陸貨物加徵關稅的相關意見。他表示，「我不知道單靠關稅能否阻止中國大陸作弊」，「我想你也沒有其他方案，我唯一所知的是與他們對話是沒有用的」。至於何時要對3000億美元大陸商品增加關稅，萊特海澤表示仍視川普拍板決定。

先前貿易談判中，華府要求北京加強智慧財產權保護、停止強迫技術轉移、停止工業補貼和移除其他美國企業在中國大陸做生意的障礙。雙方自3月起展開密集談判，原先已接近達成協議，直至5月初川普聲稱北京食言，並大幅修改貿易協議草案，導致談判中斷，並對2000億美元大陸商品增加關稅至25%。

對於美中貿易團隊即將重啟談判，白宮經濟庫德洛（Larry Kudlow）表示，美國有意繼續就知識產權被盜、強迫技術轉移、開放市場及關稅等問題與北京方面討論。他稱華府一直尋求可執行的協議，強調這對談判非常重要。

(中時電子報)