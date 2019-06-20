美國阿拉斯加（Alaska）本月初發生一起駭人聽聞的謀殺案，一名18歲少女竟為了900萬美元（約新台幣2.82億元），聽從網友教唆，殘忍殺害自己的閨密。

美國阿拉斯加一名18歲少女，竟為了新台幣2.8億元酬勞，聽從網友唆使殺害閨密。

綜合美國有線電視新聞網（CNN）、美國廣播公司新聞網（ABC News）報導，住在阿拉斯加首府安克拉治（Anchorage）的18歲少女布瑞茉（Denali Brehmer）在網路上認識了21歲男網友希爾米勒（Darin Schilmiller），希爾米勒在網路上化名為泰勒（Tyler），並且自稱是一名百萬富翁，他教唆布瑞默「強暴或謀殺別人」，並且將謀殺過程拍成影片及照片傳送給他，他承諾事成之後會支付至少900萬美元作為報酬，沒想到這樣的要求及條件竟然真的打動少女的心。

希爾米勒最終指定布瑞茉殺害她的閨密、19歲的霍芙曼（Cynthia Hoffman）。起訴書指出，布瑞茉和希爾米勒花費3周籌畫他們的謀殺大計，布瑞茉先是找來另外2名友人－16歲少年麥金塔希（Kayden McIntosh）、19歲少年李蘭（Caleb Leyland），以及2名青少年幫忙執行殺人，並且告訴他們將以巨額費用作為回報。

布瑞茉隨後邀請霍芙曼一起去山裡健行。6月2日當天，布瑞茉開著向李蘭借來的貨車，車上還載有麥金塔希及霍芙曼，三人一道前往安克拉治東北部的雷鳥瀑布（Thunderbird Falls），只是到了目的地，霍芙曼的手腳、頭及嘴巴就被強力膠帶綑綁起來，麥金塔希拿著布瑞茉的手槍在霍芙曼背後往她頭上開槍，一槍斃命。為了不讓人辨認出霍芙曼身份，兩人將霍芙曼推入附近河流前先毀壞她的衣物、手機、錢包。整個謀殺過程都被拍成影片及照片，並且傳送給另一頭的希爾米勒。

霍芙曼父親說女兒患有閱讀障礙，心智年齡只有12歲。起訴書中，布瑞茉和霍芙曼的關係被描述為「閨密」（best friends）。

不只殘忍殺害好友，布瑞茉更在希爾米勒唆使下，分別性侵1名8至9歲及1名15歲少女，之後更將性愛影片傳給希爾米勒。

14日阿拉斯加法庭大陪審團依照一級謀殺、預謀犯下一級謀殺、兩項二級謀殺等指控起訴6名被告，希爾米勒及布瑞茉則另外被依聯邦兒童色情罪嫌及剝削兒童罪嫌遭到起訴，兩人最高恐面臨99年有期徒刑。

(中時電子報)