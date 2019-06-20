神力女超人歸隊！許淑華造勢帶氣氛靠這招！（影/中天新聞）

622台中場造勢活動將於本周六於台中市七期老虎城舉行，立委許淑華是當天活動主持人之一，讓韓粉們相當期待。回顧她在615雲林場韓國瑜回娘家時，在台上成功帶動氣氛，甚至還嗨到「破音燒聲」，許多人看了網路直播後，更直接留言為她的破音瘋狂，「破音才是真感情」。除了破音，「神力女超人」許淑華到底有什麼撇步帶動氣氛？她公開保養秘方有「枇杷膏+不碰冰、炸物」。

615韓家軍雲林造勢，由許淑華壓軸主持。缺席前兩次造勢場的許淑華，少了神力女超人戰袍，身穿黑色上衣綁起公主頭，不但台上氣勢不減，還帶領韓粉喊「唯一支持 韓國瑜」，更表示「1124滅東廠沒有滅乾淨，明年我們一起殲滅民進黨！好不好！」，讓全場情緒變得超激昂。

許淑華甚至激動喊到破音，場下支持民眾卻更因此超捧場，紛紛在網路上留言大讚「沒關係，破音才是真感情」、「就想聽妳的破音！」、「喊到燒聲好不好」、「完全無冷場」、「氣勢磅礡」、「沒關係，破音才是真感情」、「有情有義女超人」。

許淑華接受中天、中視新聞採訪時表示，她覺得自己的主持風格「比較算是隨機應變的，可能就是因為這一點剛好跟韓市長的調性比較像吧！」許淑華公開她的護嗓秘密武器，就是「枇杷膏+不碰冰、炸物」，她進一步解釋，平常沒有特別保養嗓子，不過她堅持，會在知道要接主持的前兩天，她就會比較減少喝冰的。

(中時電子報)