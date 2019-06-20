延宕許久的中華職籃大聯盟(CBL)能否順利開打議題，終在19日晚間行政院政務委員張景森找齊富邦、璞園、裕隆、台啤、台銀及金酒6隊代表開會後，有了比較明確答案，CBL秘書長唐旭鴻表示，討論過後結果，各隊將於7月15日表態是否參加CBL！

唐旭鴻表示，19日晚上的會議，主要是宣布當初說好的企業減稅法案，要到10月底的立法院期才有可能通過，同時宣告公營企業或團體贊助CBL立場，但實際贊助金額恐怕要到明年才能確定，原因是今年度預算已經來不及加入。

「經過當場跟6支球隊代表一一確定，最後決定各隊會在7月15日清楚表態是否參加CBL，」唐旭鴻表示，「所以原定我們周五要繳台北和平館的第1期租金，我明天將會親自前往和平館協商，希望可以延到7月15日以後再繳。」

只是距離CBL原本設定的11月2日新球季開幕日，已經剩下不到5個月時間，先前中華籃協取消6月14日表態期限，沒想到現在換成CBL訂出7月15日的最終表態期限，屆時富邦、璞園與裕隆3隊能否真正表態，目前還很難講。

(中時電子報)