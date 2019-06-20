A-10 攻擊機演練地面支援任務

號稱史上最強悍的美軍A-10疣豬(Warthog)地面支援攻擊機，原本已因年齡過大而陸續退役，但最近美軍快速通過《2020年國防授權法案》中將讓A-10攻擊機再進行升級與延壽，使得這些已經過數次升級與延壽的地面火力支援攻擊機將服役至2030年以後，屆時這些A-10的年紀都將超過50歲。

據《戰爭很無聊》(War Is Boring)網站報導，A-10地面攻擊機多數生產於1970年代末期，1980年代以後就未再生產。由於機齡過於老舊，2年前有半數的A-10攻擊機停飛準備除役。不過，美軍2020財年的國防授權法讓這些A-10繼續升級與延壽，計劃包括換裝新的機翼與其他設備升級。

美國眾議員葛雷洛(Ruben Gallego)說，A-10 疣豬對美軍的地面作戰上具有無法估量的價值，在中東和世界各地的軍事戰略中發揮關鍵作用。

報導表示，自1980年代以來，美國空軍已經陸續退役了部份A-10。但由於戰鬥性能極佳，在支援地面部隊上發揮重要功能，有優異的作戰記錄，因此要讓它再服役一段時間。《航空迷俱樂部》（The Aviation Geek Club）網站指出，A-10攻擊機將至少服役至2030年代。

由於A-10原始製造商費柴爾德(Fairchild Republic)已經解散，該飛機的後續升級延壽作業將交由波音公司、洛馬公司和諾斯羅普．格魯曼公司組成的平台負責。

A-10攻擊機主要用於密接地面支援任務，包括攻擊敵方戰車、武裝車輛、砲兵陣地及重要地面目標，機上掛載大量導彈及炸彈，但是其主要武器是內置的GAU-8復仇者機炮，能發射貧鈾穿甲彈，射速每分鐘3900發，是有史以來威力最強的機砲。

A-10戰績輝煌，曾參與過1991年波斯灣戰爭、1999年科索沃戰爭、2001年阿富汗戰爭、2003年伊拉克戰爭、2011年利比亞戰爭。目前的A-10都是在1970年代下半期製造，如果升級延壽後服役至2030年以後，機齡將超過50歲，可說是美軍現役最強悍也最長壽的戰機。

(中時電子報)