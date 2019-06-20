有些人喝咖啡會覺得胃部不舒服，該如何避免？

避免喝咖啡傷胃，飯後喝比較好

有時，喝完咖啡出現胃悶、胃灼熱、胃痛等症狀，因此常有「黑咖啡傷胃」的說法，如果添加糖分或牛奶，是否就能改善？

答案是錯。國泰綜合醫院腸胃內科專任主治醫師洪志聖指出，咖啡中的咖啡因會引起大量胃酸分泌，引發不適，再者咖啡因也刺激食道下端原先該緊閉的擴約肌，使它比較鬆弛，導致胃食道逆流，無論是加牛奶或糖分都不能緩解。

除了咖啡因之外，近年來科學家也發現，咖啡還含有其他多種會刺激胃酸分泌的化學物質，研究過程中還意外找到一種活性物質NMP（N-methylpyridium），可阻斷胃部細胞產生鹽酸的能力，降低胃部不適。

有趣的是，NMP在咖啡生豆中不存在，須透過烘焙的程序才能產生，且烘焙得愈深，含量愈多，這也意味著，喝深焙咖啡比較不傷胃。另外，容易造成胃部不適的酸性物，在深焙豆的含量較少。

主導研究的奧地利維也納大學營養暨生理化學系教授蘇瑪沙（Veronika Somoza）指出，深焙咖啡中NMP含量可能是淺焙的兩倍以上。

改變喝咖啡時間，不空腹喝咖啡，或許是個好方法，不但較不傷胃，咖啡因刺激胃酸分泌更有幫助消化的作用，一舉兩得。

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(中時電子報)