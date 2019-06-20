其中一個就是計算機功能，不論是先乘除後加減，又或是括號先算都難不倒LINE (圖／本報資料照)

LINE更新次數頻繁，顯見相當重視使用者體用，在桌機版最新一次的更新中，LINE更是提供了兩個隱藏功能，但卻沒有在更新公告中提到，有3C達人就揭露此事並進行教學，讓網友大讚超方便。

3C達人《電腦王阿達》表示，LINE桌機版在最新5.17.1版本中，有兩個隱藏功能，分別是「自動計算機」和「拖曳圖片或影片直接傳送給其他人」。自動計算機只要在對話框打上算式，最後輸入等號，就會自動產生答案，且先乘除後加減或是括號先決算式也難不倒LINE，送出後答案兩旁的星號也會自動消失，答案本身則以粗體字呈現。

另一個圖片、影片檔案拖曳功能更是方便，不必再透過繁瑣的分享程序，直接使用滑鼠左鍵，就能將圖片從一個聊天室拖曳到另一個聊天室，既方便又有效率；這兩個新增的隱藏功能，不論是Windows系統或是Mac系統通通適用。

網友紛紛表示：「這也太方便！」、「LINE又進化了」、「越來越人性化」，也有人打趣說：「完了，這樣錯頻機率更高」、「不怕啦，現在有收回功能」。

(中時電子報)