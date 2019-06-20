屏東科技大學生物科技系副教授顏嘉宏，率領學生團隊以生物學為發想基礎，開發各式「生物學科學玩具」，透過模型著色、動畫貼紙、卡片遊戲等，將艱深的生物學變成遊戲，讓小學生也能輕鬆從中學習生物學，老師教學也更便利有趣。

顏嘉宏帶領的學生團隊，目前已開發並量產4款科學玩具，包括可以利用塗色方式了解核苷酸配對的「彩繪DNA雙股螺旋模型」；類似「撿紅點」及「心臟病」等撲克牌遊戲「DNA大平台－核苷酸配對」。

利用分隔動畫原理，翻動貼好的筆記本就能看見細胞分裂過程的「細胞分裂動畫貼紙」、及搭配可著色的DNA雙股螺旋，學會核苷酸配對的「DNA繪圖本」筆記本。

顏嘉宏說，DNA（去氧核醣核酸）的基礎概念很難具體呈現，分子結構排列組合抽象不易理解，很多學生看見厚重的教科書，或提到DNA的基礎概念就先投降放棄，因此才會設法開發生物學科學玩具，簡化概念來加強學生自學意願。

目前科學玩具除了在課堂上教學使用，他也帶到高職和學生分享，未來希望能開設「工作坊」，希望學生產生對興趣後，也投入科學玩具的製作。

(中時 )