命理師江嘉葉。

浩子再料中！ 阿翔偷吃前日PO「撐傘照」 網驚：神預言

「浩角翔起」阿翔與謝忻爆出擁吻不倫戀，不過平平兩人都讓情感跨過「不可跨越的那條線」，下場卻差很大，阿翔在妻子保護傘下可以算是全身而退，而謝忻則是愛到粉身碎骨，演藝事業岌岌可危。然而命理師江嘉葉卻稱，謝忻斷了阿翔這段不倫戀後，不僅會有很好的婚姻，連事業也會比阿翔更好。

江嘉葉說謝忻的確做了不可原諒之事，但也直言謝忻其實根本不必去奪人夫，因為她原本命格就會有很好的婚姻，「不久的將來，妳會遇到真正愛妳照顧妳的夫君，組成一個美滿家庭，傷痛過後就要真心懺悔，勇敢站起來，為社會做公益，行善、佈施，工作自然慢慢會恢復正常。」

其實謝忻未來工作不只是恢復正常而已，江嘉葉直言她屬於「大隻雞慢啼」類型，事業會比阿翔更強。

同時江嘉葉也通靈看到翔忻前世，稱兩人前世各有婚姻，兩對夫妻相處融洽；阿翔為人夫，很照顧自己和謝忻的家庭，而為人妻的謝忻也一樣照顧自己的家庭，以及關心阿祥的家庭，彼此都沒有越矩的行為，只是內心裡阿祥和謝忻互有好感，深深印在心裡。

江嘉葉說印在心裡的暗戀，在這一世相遇時，一定會有熟悉親切感，進而成為好友，相挺相助。阿祥已婚，擁有嬌妻，家庭美滿，謝忻單身，感情不穩定，遇到阿祥，前世對他的感情會慢慢浮現出來，不由自主地會主動關心阿祥，和友善他的家庭，兩人的交情很容易由至交好友轉為愛情，因為內心裡前世的暗戀種子會燃燒起來，稍一不慎就會有不倫戀。

(中時電子報)