雖然早已謠言不斷，但灰熊也太絕情了！《ESPN》權威記者沃納洛斯基20日凌晨驚爆，灰熊確定把招牌控衛康利送到爵士，換回克勞德、柯佛、格雷森艾倫，以及今年第23順位選秀權、2020年受保護首輪選秀權，灰熊擺明下季擺爛！

康利在2007年第4順位被灰熊選上，生涯前12個球季都待灰熊，儘管上季灰熊戰績低迷，他仍交出場均21.1分、6.4助攻與3.4籃板的優異個人數據，沒想到如今灰熊完全不念舊情，直接把他當作未來重建籌碼，宣告把他交易到爵士。

其實爵士早已垂涎康利已久，在今年交易截止日前，就跟灰熊要過康利，但當時灰熊並未答應，可是隨著灰熊抽到今年探花籤，有望選來今年選秀會上最強後衛莫蘭特，才會決定送走康利，未來將圍繞著莫蘭特、賈倫傑克生兩人重建。

爵士這麼積極想搶康利的主因，就是不滿上季主控盧比歐火力太不穩定，更跟當家射手米契爾搭配效果欠佳，所以希望找來經驗豐富的康利，來跟米契爾組成爵士全新強力後場，如今總算得償所願，接著就看兩人下季搭配狀態如何了！

(中時電子報)