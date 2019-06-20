柯兩岸論述遭批弱！ 柯媽媽：還沒做總統

英國經濟學人資訊社（Economist Intelligence Unit, EIU）預測，台北市長柯文哲不會投入2020選戰。媒體人康仁俊指，柯P回應此事態度怪。前綠委林國慶則在節目驚爆，柯P絕對會選，他沒有不選的理由，主持人劉寶傑聽了不禁嚇一跳。

媒體人康仁俊指出，《經濟學人》預測，柯P可能不會參選，柯被問到此事時態度奇怪，他沒有否認這個說法，居然說預測是以當時的情況為準。

前民進黨立委林國慶卻分析說，柯P絕對會選。他有選的理由，沒有不選的條件。他不選的話，下次4年後還有機會嗎？他3年後就卸任台北市長，還有1年的空檔，他沒有組織、沒有政黨的奧援，一個人怎麼玩，所以最好的機會就是這一次。

林國慶在談話節目《關鍵時刻》點出，民進黨這段時間，沒有聽到分裂的聲音，開始慢慢的整合，它的癒合能力真的很強。但是國民黨初選結果出來後絕對分裂，會好也不完全了。柯P除了主要有中間選民、年輕選民支持他，如此一來剛好可以撿現成的，就是國民黨分裂下的支持者，因國民黨死忠者絕對不會投給民進黨，好不容易有一個出口，就是柯P。另外民進黨深綠和淺綠對民進黨有意見者，也會轉投柯，所以柯P沒有不選的理由。

(中時電子報)