在台灣與越南間有七條航線，每周多達75班，市佔率高達38％，名列第一的越捷航空，歡慶迎盛夏，推出「為愛飛翔－展現您的夏日風情」活動，黃金時段限時100萬張超級優惠0元起促銷機票，消費者即日起至6月21日皆可於越捷官網www.vietjetair.com購買。

所有優惠機票將於即日起至6月21日黃金活動時段，每天下午1～3點（台灣時間）開放搶購。優惠機票適用於越捷經營越南國內航線，以及自越南飛往台灣台北／台中／台南／高雄，以及印尼、韓國、香港、新加坡、泰國、馬來西亞、緬甸、柬埔寨等越捷所經營之國際航線。所有促銷機票使用時間自2019年8月20日至12月31日。

優惠機票可透過越捷官網（https：／／www.vietjetair.com），亦或行動裝置（https：／／m.vietjetair.com）或下載手機App - Vietjet Air；或是越捷官方臉書(https：／／www.facebook.com／VietJetTaiwan／)點選「訂票」訂購。票價可透過 MasterCard、Visa、JCB、KCP、美國運通、銀聯及各地金融信用卡輕鬆支付。

越捷鼓勵所有熱愛旅行、或對大自然有強烈好奇心，喜歡體驗不同風俗文化的旅客，勇敢踏出你的舒適圈，跟越捷一起Cosplay你的夏日最佳造型，即日起至7月31日期間，只要「Cosplay」搭機之乘客，將有機會獲得越捷所準備的精美禮物組。

關於越捷繽紛夏季嘉年華最新活動詳情皆在：https：／／www.facebook.com／VietJetTaiwan／

越捷航空目前飛胡志明-台北／台中／台南／高雄4條航線與河內-台北／台中／高雄3條航線。該公司2011年成立，2014年開始飛台灣，短短5年就擁有台越間最高市佔率。

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